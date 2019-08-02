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  3. 02 Ağustos 2019 11:46

TBMM Başkanı: ''Milletvekillerinin maaşları düşük''

Milletvekillerinin maaşına ilişkin konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, vekillerin maaşının aslında ‘fazla olmadığını’, ‘harcaması az olan vatandaşa milletvekili maaşının fazla geldiği‘ni savundu.

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