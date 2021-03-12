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  4. TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'te

TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı dün akşam Meclis'e geldi'' dedi.

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