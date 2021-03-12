Anasayfa Video Galeriler Gündem TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'te TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'te 12 Mart 2021 Cuma Saat: 13:55 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı dün akşam Meclis'e geldi'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604b48aed8a2102f4c0c66b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi öldürdü CHP'li ve AK Partili vekil kameraların önünde birbirine girdi Muğla'da 525 milyon dolarlık taş bulundu Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı Hırsızın şeytani planı uçağı kaçırınca son buldu Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı? Antalya'da tartışma yaratan proje! ''Gece kulübü gibi...'' Kerem Bürsin ödül törenini terk etti Kalın'dan ''Biden, Erdoğan'ı neden aramıyor?'' sorusuna ilginç yanıt