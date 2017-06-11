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  3. 11 Haziran 2017 23:15

TBMM Başkanvekili konuşurken birbirlerine girdiler!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve milletvekillerinin de katıldığı iftar programında husumetli 2 aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

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İnanılmaz kurtuluş!
İnanılmaz kurtuluş!
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İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
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İki metrobüs çarpıştı
İki metrobüs çarpıştı
Video Galeri
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
Video Galeri
Berber dükkanını adeta müzeye çevirdi
Berber dükkanını adeta müzeye çevirdi
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HDP'li vekil ile Astsubay arasında FETÖ'cü- terörist tartışması
HDP'li vekil ile Astsubay arasında FETÖ'cü- terörist tartışması