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  3. 26 Temmuz 2017 17:15

TBMM önünde eylem yapan gruba müdahale: 16 gözaltı

"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın serbest bırakılması için TBMM önünde eylem yapan gruba müdahale eden polis, 16 kişiyi gözaltına aldı.

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