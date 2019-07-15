  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 15 Temmuz 2019 17:00

TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz özel oturumu düzenlendi. Oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Meclis'teki siyasi partilerin temsilcileri darbe girişimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Video Galeri
Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile ilgi odağı oldu
Türkiye’nin ‘Maldivleri’ şimdi de çamuru ile ilgi odağı oldu
Video Galeri
İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı
İBB binası önünde 15 Temmuz şehitleri anıldı
Video Galeri
Eşeği halıya sarıp ormanda ölüme terk ettiler
Eşeği halıya sarıp ormanda ölüme terk ettiler
Video Galeri
S-400 teslimatında 9. uçak Ankara’ya indi
S-400 teslimatında 9. uçak Ankara’ya indi
Video Galeri
İstanbul'da yıkım gerginliği
İstanbul'da yıkım gerginliği
Video Galeri
İki minibüs böyle çarpıştı: Faciadan dönüldü
İki minibüs böyle çarpıştı: Faciadan dönüldü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM