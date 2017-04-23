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  3. 23 Nisan 2017 22:50

TBMMde 23 Nisan Resepsiyonu başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de gerçekleştirilen resepsiyon başladı.

Video Galeri
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