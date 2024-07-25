Anasayfa Video Galeriler Gündem TBMM’de AK Partili ile DEM'li vekiller arasındaki yumruklu kavga kamerada TBMM’de AK Partili ile DEM'li vekiller arasındaki yumruklu kavga kamerada 25 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 07:36 TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a1d6585d90730a470c3723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çalışma yapılan yol çöktü Bursa'nın küle dönen fabrikalarından geriye bu kaldı Türkiye'de kazada ölen Rus fenomen için yardım kampanyası başlatıldı Dini nikahlı kadının yaşarken selasını okuttu Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Kasım 2002'de 66 liraydı Plajda tacize linç girişimi İstanbul'da binalar dökülüyor: Yüzlerce kişinin yaşadığı sitede korkutan görüntüler Bakan Güler, ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' diyen Yunan Bakan'ı tiye aldı Yaşıtları okulda, o ise hem kendi kazanıyor hem de istihdam sağlıyor