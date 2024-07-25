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  4. TBMM’de AK Partili ile DEM'li vekiller arasındaki yumruklu kavga kamerada

TBMM’de AK Partili ile DEM'li vekiller arasındaki yumruklu kavga kamerada

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

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