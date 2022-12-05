Anasayfa Video Galeriler Gündem TBMM'de bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi TBMM'de bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi 05 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 22:05 Güncelleme: 05 Aralık 2022 Pazartesi 22:05 TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638e40ed1434a2664e503f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'den muhalefetin adayı için sürpriz çıkış: Tercihim sınıf arkadaşım'' İstanbul'da kimyasal alarmı! Özel kıyafetli ekipler harekete geçti Özge Ulusoy'un acı günü! Babasına böyle veda etti İstanbul'da yine ''çakarlı'' rezalet! Trafiği kesip ortalığı birbirine kattılar 6'ıncı kattan düşen genç kız hayatını kaybetti! Korkunç görüntüler... Kuş cenneti Arin Gölü tehlike altında Asker konvoyunda otomatik silahlı maganda dehşeti kamerada Acun Ilıcalı'dan sevgilsine ''çok özel'' müdahale Cübbeli Ahmet’ten Diyanet’e tepki