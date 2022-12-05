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TBMM'de bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi

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TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

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