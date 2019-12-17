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  3. 17 Aralık 2019 23:20

TBMM'de CHP ile MHP arasında "15 Temmuz" tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, "'Darbelere karşıyız.' dediniz, 20 Temmuz darbesini tezgahladınız." demesi üzerine tartışma yaşandı.

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