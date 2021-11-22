TBMM'de gergin anlar: MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un Selahhatin Demirtaş ile ilgili sözleri sonrası arbede yaşandı.

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