TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı

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Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama

Türk-İş asgari ücret için ilk teklifini açıkladı

Yılbaşı hindisine büyük zam