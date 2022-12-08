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  4. TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı

TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı

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Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına Meclis kürsüsünden tepki gösteren HDP'li vekil Remziye Tosun, başındaki tülbendini yere atarak "Operasyonlar durdurulsun" dedi.

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