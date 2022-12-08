Anasayfa Video Galeriler Gündem TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı 08 Aralık 2022 Perşembe Saat: 07:50 Güncelleme: 08 Aralık 2022 Perşembe 07:50 Mehmetçik'in eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına Meclis kürsüsünden tepki gösteren HDP'li vekil Remziye Tosun, başındaki tülbendini yere atarak "Operasyonlar durdurulsun" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63916d088f38125a5c7d92d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Toprağın altından cephane çıktı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı Çağan Irmak'ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı Van'da okul servisi devrildi: Yaralılar var Yılbaşı hindisine büyük zam