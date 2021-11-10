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  4. TBMM'de kıyamet koptu: ''Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun''

TBMM'de kıyamet koptu: ''Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun''

TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde, Türkiye'nin çekildiği 'İstanbul Sözleşmesi'nin gerginliği yaşandı. HDP'li milletvekilleri 'İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz ve uygulatacağız' yazılı pankartlar açarken, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" diye seslendi.

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