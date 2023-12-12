Anasayfa Video Galeriler Gündem TBMM'de korku dolu anlar, Milletvekili kürsüde bayıldı TBMM'de korku dolu anlar, Milletvekili kürsüde bayıldı 12 Aralık 2023 Salı Saat: 13:35 Güncelleme: 12 Aralık 2023 Salı 13:35 TBMM'de bütçe görüşmelerinin sürdüğü sırada kürsüde açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasının ardından yere yığıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65783786f658f2284c0fb113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yangın çıkan marketi yağmaladılar! Bıçaklanarak yaralanmıştı... Sokak ortasında horlaya horlaya uyudu! Tüm kiracılara ''oh'' dedirtecek emsal karar Fuhuş baskınında böyle yakalandı PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü Faruk Koca'nın verdiği bu röportaj olay oldu: ''Farklı yöntemlere başvuracağım'' e-ticarette artık iade kargosunda ücreti tüketici ödeyecek Halil Umut Meler'e sahada yumruklu saldırı Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı