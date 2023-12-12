  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TBMM'de korku dolu anlar, Milletvekili kürsüde bayıldı

TBMM'de korku dolu anlar, Milletvekili kürsüde bayıldı

Güncelleme:

TBMM'de bütçe görüşmelerinin sürdüğü sırada kürsüde açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, konuşmasının ardından yere yığıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da yangın çıkan marketi yağmaladılar!
Bıçaklanarak yaralanmıştı... Sokak ortasında horlaya horlaya uyudu!
Tüm kiracılara ''oh'' dedirtecek emsal karar
Fuhuş baskınında böyle yakalandı
PKK'nın ini Kandil'de 5 terörist öldürüldü
Faruk Koca'nın verdiği bu röportaj olay oldu: ''Farklı yöntemlere başvuracağım''
e-ticarette artık iade kargosunda ücreti tüketici ödeyecek
Halil Umut Meler'e sahada yumruklu saldırı
Halil Umut Meler'in sağlık durumu açıklandı