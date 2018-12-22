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  3. 22 Aralık 2018 12:48

TBMM'de ''Meclis bitmiş'' dedirten görüntü

Meslek hayatında 30 yıldır Meclis muhabirliği yapan gazeteci Fatih Ertük'ün TBMM'den paylaştığı bu görüntüler izleyenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Bilgin Pro
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