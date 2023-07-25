Anasayfa Video Galeriler Gündem TBMM’de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı TBMM’de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı 25 Temmuz 2023 Salı Saat: 14:46 Güncelleme: 25 Temmuz 2023 Salı 14:46 CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM kulisinde 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruklu saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64bfb5fea224db1334761cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin sorunlarını bitiren CNN Türk'te saç baş yolduran canlı yayın Trafoya yılan girdi; 6 köy elektriksiz kaldı Kadın müşterisini darp eden taksici konuştu! İstanbul'da kapkaççı terörü kamerada! Çıkmaz sokağa girince olanlar oldu... Ebru Gündeş'in zor anları... Elbisesinin azizliğine uğradı Ünlü şarkıcıdan evlilik teklifi yağmuruna ilginç yanıt HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı Hiç bir haber sıcağı böyle anlatamazdı: Bakın ne oldu! Adana'da 5.5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara yansıdı