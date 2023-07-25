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TBMM’de Mustafa Sarıgül'e yumruklu saldırı

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM kulisinde 22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün yumruklu saldırısına uğradı.

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