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  4. TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı

TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı

TBMM'de sokak hayvanlarına yönelik düzenleme tartışılırken, AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun konuşması sırasında kullandığı "sahipsiz köpekler" ifadesi sonrasında TBMM bir anda karıştı.

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