Anasayfa Video Galeriler Gündem TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı TBMM'de yine kavga: ''Sahipsiz köpekler'' sözü ortalığı karıştırdı 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 07:26 TBMM'de sokak hayvanlarına yönelik düzenleme tartışılırken, AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun konuşması sırasında kullandığı "sahipsiz köpekler" ifadesi sonrasında TBMM bir anda karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a71a02279c76bf720f9e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kanyonda ''selfie'' korkunç bitti İstanbul'da gece yarısı silahlı saldırı Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Safiye Soyman'ın acı günü: Morgda ellerimle yıkadım Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var ''Sevgili olduklarını'' sanıyordu, meğerse... Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?'' Taksim meydanında korku dolu anlar: Trafodan kıvılcımlar sıçradı Site havuzunda ''haşema'' krizi: Havuza sokmadılar