  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Mart 2020 17:30

TBMM'de yumruklar konuştu: AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşmalarına AK Partili vekiller tepki gösterdi. Gerginliğin artması ile AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi.

Video Galeri
Umre dönüşü rahatsızlanan hastaya korona karantinası
Umre dönüşü rahatsızlanan hastaya korona karantinası
Video Galeri
Erdoğan'ı ''korona virüsünü yaymakla'' suçladılar!
Erdoğan'ı ''korona virüsünü yaymakla'' suçladılar!
Video Galeri
Mehmetçik'i Rusya mı vurdu ? Bakan Akar: ''Bilmiyoruz!''
Mehmetçik'i Rusya mı vurdu ? Bakan Akar: ''Bilmiyoruz!''
Video Galeri
Silivri'deki yat yangınına ABD savaş gemisi müdahale etmiş
Silivri'deki yat yangınına ABD savaş gemisi müdahale etmiş
Video Galeri
Sosyal medya hırsız karga Şakir'i konuşuyor!
Sosyal medya hırsız karga Şakir'i konuşuyor!
Video Galeri
Yunan askeri göçmenlere ateş açtı: Yaralılar var
Yunan askeri göçmenlere ateş açtı: Yaralılar var
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM