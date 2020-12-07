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  3. 07 Aralık 2020 14:25

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kriz çıktı

TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıyla başlayan görüşmelerde, Oktay'ın konuşmasının bitmesinin ardından, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kimlerin konuşma yapacağını sırasıyla okudu.

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