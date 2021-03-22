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TBMM'nin bahçesine yıldırım düştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü. Bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yarıldı. Kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

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