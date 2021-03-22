Anasayfa Video Galeriler Gündem TBMM'nin bahçesine yıldırım düştü TBMM'nin bahçesine yıldırım düştü 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 12:35 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesine yıldırım düştü. Bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yarıldı. Kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605864f38cbea348e357d203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü''nün sinema uyarlaması Netflix'e geliyor Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul’da da hissedildi İstanbul Barajları'ndan bir iyi haber daha! Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul’da da hissedildi Koronavirüs çıktı, grip vakaları ciddi oranda azaldı İstanbul'da sürücüleri çıldırtan olay! HES kodu uyarısı yapan kişiyi bıçakladı! PKK'lı 3 terörist daha öldürüldü İstanbul'da koronavirüs halayı kamerada