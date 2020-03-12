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  3. 12 Mart 2020 21:35

TBMM'ye ziyaretçi yasağı

Meclis Başkanlığı, Türkiye'de ilk corona virüs vakasının görülmesinin ardından TBMM'de önlemleri artırdı. 13-31 Mart arası TBMM'ye ziyaretçi yasağı getirildi.

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