Anasayfa Video Galeriler Gündem T.C. tabelası Keçiören Belediyesi'ne geri takıldı T.C. tabelası Keçiören Belediyesi'ne geri takıldı 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 17:55 Keçiören Belediyesi devir teslim töreninde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanı Mansur Yavaş’ın kürsüye çıktığı anda, eski dönemde sökülen T.C. tabelası belediye binasına yeniden takıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660ebf7084822323e40ff473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti 29 kişinin öldüğü gece kulübünden sağ kurtulan işçi dehşeti anlattı Uzman isimden bahar uyarısı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Yine bir estetik davası: Genç kadın 1 milyon TL'lik dava açtı 14 ilde Van provokasyonu operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Bayram tatilinde Antalya'ya gideceklere kötü haber İstanbul'daki Van eylemlerinde linç girişimi kamerada Bu ev Türkiye'nin türbeli evi: Ziyaretçi akınına uğruyor Bahçeli yüzündeki morluklar, askıdaki koluyla Türkeş'in kabrini ziyaret etti