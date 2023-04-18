Anasayfa Video Galeriler Gündem TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu 18 Nisan 2023 Salı Saat: 16:05 Güncelleme: 18 Nisan 2023 Salı 16:05 İstanbul'da ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Gemiyi görmek isteyen binlerce kişi Sarayburnu'nda 2 kilometre kuyruk oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643e9594767f2e33ed775d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Babacan: Ortak liste teklifi CHP'den geldi Yer: Ankara... Tonlarca buğday boş araziye döküldü Bakan açıkladı: Mehmetçik, teröristlerin sözde kalesine girdi Togg'un ilk mağazası kapılarını açtı Sinem'in esrarengiz ölümü! Son görüntüleri ortaya çıktı Kapalıçarşı'da 1 milyon dolarlık operasyon: 4 Suriyeli yakalandı Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! Çarpışan otomobiller alev aldı; Ölü ve yaralılar var Adıyaman'da 5 katlı bina çöktü