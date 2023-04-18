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  4. TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu

TCG Anadolu'ya büyük ilgi! Sahilde 2 kilometrelik kuyruk oluştu

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İstanbul'da ziyarete açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Gemiyi görmek isteyen binlerce kişi Sarayburnu'nda 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

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