TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor

TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü dolayısıyla Uzak Doğu'ya sefere çıktı.

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