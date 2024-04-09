Anasayfa Video Galeriler Gündem TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor 09 Nisan 2024 Salı Saat: 10:30 Güncelleme: 09 Nisan 2024 Salı 10:30 TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü dolayısıyla Uzak Doğu'ya sefere çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6614eeaa010a34a8ef0a00c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı Çocukların sosyal medya kavgası cinayetle bitti Bir töre cinayeti daha: 2,5 yıllık hamile kardeşini katletti Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı Yine bir tefeci vurgunu: 10 katını ödedi ama kurtulamadı Seçimi kaybeden başkandan devir teslim töreninde MHP'li vekile küfür edip, çiçek fırlattı Mersin'de vahşet... Bir aileyi katletti, hücresinde ölü bulundu İstanbul'da çatışma: 2 ölü, 2 yaralı var