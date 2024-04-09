  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor

TCG Kınalıada Foça'dan demiraldı; Japonya'ya gidiyor

Güncelleme:

TCG Kınalıada korveti, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü dolayısıyla Uzak Doğu'ya sefere çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında
Meteoroloji uyarmıştı: Yağmur bir şehrimizi yuttu, evler sular altında
DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı
DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı
Çocukların sosyal medya kavgası cinayetle bitti
Çocukların sosyal medya kavgası cinayetle bitti
Bir töre cinayeti daha: 2,5 yıllık hamile kardeşini katletti
Bir töre cinayeti daha: 2,5 yıllık hamile kardeşini katletti
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
Yine bir tefeci vurgunu: 10 katını ödedi ama kurtulamadı
Yine bir tefeci vurgunu: 10 katını ödedi ama kurtulamadı
Seçimi kaybeden başkandan devir teslim töreninde MHP'li vekile küfür edip, çiçek fırlattı
Seçimi kaybeden başkandan devir teslim töreninde MHP'li vekile küfür edip, çiçek fırlattı
Mersin'de vahşet... Bir aileyi katletti, hücresinde ölü bulundu
Mersin'de vahşet... Bir aileyi katletti, hücresinde ölü bulundu
İstanbul'da çatışma: 2 ölü, 2 yaralı var
İstanbul'da çatışma: 2 ölü, 2 yaralı var