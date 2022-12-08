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  4. TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, asgari ücret artışının enflasyonda ve fiyatlar üzerinde etkisi olmayacağını söyledi.

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