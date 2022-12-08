Anasayfa Video Galeriler Gündem TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması 08 Aralık 2022 Perşembe Saat: 17:45 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, asgari ücret artışının enflasyonda ve fiyatlar üzerinde etkisi olmayacağını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6391f87ec4c2e66f4c1a0d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda petrol bulundu Solucan gübresi üreten girişimci siparişlere yetişemiyor Erdoğan enflasyon için tarih verdi Kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darp eden cani böyle yemin etmiş Erdoğan'ın açıklamasını fırsat bildiler; siparişlere yetişemiyorlar! 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kız çocuğunun kardeşleri konuştu Millet bahçesi için deniz dolduruluyor Alacak, verecek tartışmasında ortalık savaş alanına döndü Fox TV'nin dizisindeki kavga sahnesinde oyuncunun burnu kırıldı