TDV, Abidjan’da Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kurbanını kesti
11 Ağustos 2019 17:30
TDV, Abidjan’da Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kurbanını kesti
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahilleri’nin Abidjan kentinde 6 bin 300 hisse kurban dağıtımını gerçekleştirdi. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında, Fildişi Sahilleri’nin Abidjan kentinde 900’ü büyükbaş olmak üzere toplamda 6 bin 300 hisse kurbanın dağıtımını gerçekleştirdi....