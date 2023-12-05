Tebliğciler bu sefer de pavyona gitti

Son yıllarda artan tebliğciler bu sefer de Manisa'da bir pavyona giderek müziği susturarak pavyondakilere seslendi. Tebliğcilerin açıklamalarından sonra pavyondan yükselen "amin" sesi ise dikkat çekti.

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