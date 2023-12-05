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Tebliğciler bu sefer de pavyona gitti

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Son yıllarda artan tebliğciler bu sefer de Manisa'da bir pavyona giderek müziği susturarak pavyondakilere seslendi. Tebliğcilerin açıklamalarından sonra pavyondan yükselen "amin" sesi ise dikkat çekti.

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