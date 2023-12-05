Anasayfa Video Galeriler Gündem Tebliğciler bu sefer de pavyona gitti Tebliğciler bu sefer de pavyona gitti 05 Aralık 2023 Salı Saat: 11:21 Güncelleme: 05 Aralık 2023 Salı 11:21 Son yıllarda artan tebliğciler bu sefer de Manisa'da bir pavyona giderek müziği susturarak pavyondakilere seslendi. Tebliğcilerin açıklamalarından sonra pavyondan yükselen "amin" sesi ise dikkat çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656edd7048ee3ed8ac0ffc33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon TL'lik operasyon Düğündeki kavga sokağa taştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu Yanardağ ölüm kustu: 11 dağcı korkunç bir şekilde öldü Yine pitbull saldırısı! Kadına kabusu yaşattı Üniversitede korku dolu anlar! Sevgili kavgasında bomba paniği El emeği göz nuru: Tanesini 600 dolardan dünyanın dört bir yanına satıyor Haydarpaşa'nın restorasyonu yılan hikayesine döndü Dilan Polat'ın evinde kalan Özbekistanlılar gözaltına alındı Dev kumar ve bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var