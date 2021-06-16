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  4. Tebliğciler yine ortaya çıktı! Bu sefer de meyhanelere müdahale ettiler

Tebliğciler yine ortaya çıktı! Bu sefer de meyhanelere müdahale ettiler

İstanbul’da HAYFED derneği üyesi üç kişi aylar sonra meyhaneye çıkan insanların yaşam tarzlarına karışmaya çalıştı.

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