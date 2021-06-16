Anasayfa Video Galeriler Gündem Tebliğciler yine ortaya çıktı! Bu sefer de meyhanelere müdahale ettiler Tebliğciler yine ortaya çıktı! Bu sefer de meyhanelere müdahale ettiler 16 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 11:40 İstanbul’da HAYFED derneği üyesi üç kişi aylar sonra meyhaneye çıkan insanların yaşam tarzlarına karışmaya çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c9b91748d97859f32f1d87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadi Özışık, Veyis Ateş ile aralarında geçen görüşmeyi açıkladı Antalya'da korkutan hortum kamerada Kendi kalesine öyle bir gol attı ki... Dünya onu konuşuyor İstanbul'da kanlı infazın altından ''saadet zinciri'' çıktı İstanbul'da gece yarısı hastanelerde aşı kuyruğu New York, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılışını coşkuyla kutladı Erdoğan: Hamdolsun hiç gündeme gelmedi Sedat Peker’den Uğur Dündar’a teşekkür Canlı yayında olay iddia: ''Erdoğan, Soylu'nun üstünü çizdi''