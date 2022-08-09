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  4. Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada

Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada

Antalya'nın ünlü plajlarından Konyaaltı Sahili'ne atılan izmaritler ve çöpler, deniz dibinde kirliliğe neden oluyor.

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