Anasayfa Video Galeriler Gündem Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada 09 Ağustos 2022 Salı Saat: 12:25 Antalya'nın ünlü plajlarından Konyaaltı Sahili'ne atılan izmaritler ve çöpler, deniz dibinde kirliliğe neden oluyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f2280b7a98b573413143a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Annesini, eşiyle evlendirmek isteyen kadının evini kurşunladı Polisten sulama kanalına baskın! Çocuklara yaptıkları sürprizle şaşırttılar Ambulans sürücülerinin zorlu eğitimleri böyle görüntülendi Baraj kuruyor! Su seviyesi, 30 metre düştü Hande Fırat canlı yayında çılgına döndü! Bakanlık, Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyi yine unuttu! Erdoğan'dan 15 yıl sonra ilk cemevi ziyareti İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı Eşi paylaştı, Sedat Peker'den yeni video