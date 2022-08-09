Tebrikler Türkiye! Gizli cennetimizi el birliğiyle katlettik! Korkunç istila kamerada

Antalya'nın ünlü plajlarından Konyaaltı Sahili'ne atılan izmaritler ve çöpler, deniz dibinde kirliliğe neden oluyor.

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