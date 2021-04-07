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Tecavüzcüyü köpek yakaladı, esnaf dövdü!

Bursa'da ormanlık alanda bir kadına tecavüz etmeye kalkışan şüpheli, bölgede köpek gezdiren kardeşler tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan şüpheli, köpek tarafından yakalanırken, çevredekiler şüpheliye meydan dayağı attı.

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