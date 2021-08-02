Anasayfa Video Galeriler Gündem Tecavüze edilip vahşice öldürülen Azra'nın arkadaşları böyle anlattı Tecavüze edilip vahşice öldürülen Azra'nın arkadaşları böyle anlattı 02 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 18:45 Antalya’da tecavüz edilip vahşice katledilen Azra Gülendam H.'nın okul arkadaşları, Azra’nın sürekli gülen, hayat dolu bir insan olduğunu anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6108131bdee51e668869e593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burak Elmas'dan Falcao ve Feghouli'ye ''kulüp bulun'' mesajı Yangın bölgesinde A Haber ekibine tepki: ''Sayenizde!'' Belediye Başkanı Muhittin Böcek böyle yalvardı: Yanıyoruz yardım edin İstanbul'da sıcaklık 39 dereceye çıktı Dehşete düşüren anlar: Saçından sürükleyip, tekme tokat dövdüler Burası Muğla... Canlı yayında alevlerin arasından çıktı THK Başkanı'ndan ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna şaka gibi yanıt Demet Akalın'dan yangın bölgesine yardım... Gözyaşlarına boğuldu Rapçi Şehinşah'tan 'Erdoğan' göndermesi: Konserde çay fırlattı