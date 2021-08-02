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  4. Tecavüze edilip vahşice öldürülen Azra'nın arkadaşları böyle anlattı

Tecavüze edilip vahşice öldürülen Azra'nın arkadaşları böyle anlattı

Antalya’da tecavüz edilip vahşice katledilen Azra Gülendam H.'nın okul arkadaşları, Azra’nın sürekli gülen, hayat dolu bir insan olduğunu anlattı.

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