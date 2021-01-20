Tecavüze uğradı, intihara kalkıştı, engelli kaldı... Her satırı korkunç!
20 Ocak 2021 11:20
Tecavüze uğradı, intihara kalkıştı, engelli kaldı... Her satırı korkunç!
Antalya'da çalıştığı eğlence merkezinden çıkan 29 yaşındaki genç kadın, taksi durağını bırakacağını söyleyerek aracına alan Murat K.'nin tecavüzüne uğradı. Olay sonrası intihar teşebbüsünde bulunan genç kadın, yüzde 99,9 engelli hale geldi. Mağdur kadının avukatı da, tutuksuz sanıkların kendisini cinsel saldırı ve ölümle tehdit ettiğini öne sürdü.