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KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1.643'E YÜKSELDİ
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  3. 16 Nisan 2020 21:25

Tedavi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı

Sakarya'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde izole olan Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam gençlere koronavirüs hakkında uyarılarda bulundu.

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