Anasayfa Video Galeriler Gündem Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı 31 Ağustos 2024 Cumartesi Saat: 14:26 Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' şeklinde slogan attığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d2fdd399bcb1628b050c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaris'te kaybolan kadının cansız bedeni bulundu Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'da 32 katlı binada yangın paniği İstanbul'da yol çöktü; faciadan dönüldü Tatil sitesinde korkunç ölüm: 21'inci kattan otomobilin içine düştü Denizde kaybolan gencin cesedi günler sonra bulundu 8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı 53 ilde 747 arsa satışa çıkıyor: Yüzde 25 peşin, 24 ay vade Caddede yürüyen 3 kişiye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı