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Teğmenlerin mezuniyetinde ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' şeklinde slogan attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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