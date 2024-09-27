Tehdit ve hakaret soruşturmasına ''sahte yazışma'' bulaştı

Eskişehir'de bir iş insanına yönelik tehdit ve hakaret soruşturmasında, "sahte yazışma" ile yapılan suç duyurusu belirlendi.

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