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Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar

Samsun’da kamyonet şoförü aynasının hasar gördüğünü iddia ederek öğrenci taşıyan belediye ring otobüsünün önünü kesti.

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