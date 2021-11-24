Anasayfa Video Galeriler Gündem Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar Tehlikeli anlar: Öğrenci taşıyan otobüsün önüne atladılar 24 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 17:31 Samsun’da kamyonet şoförü aynasının hasar gördüğünü iddia ederek öğrenci taşıyan belediye ring otobüsünün önünü kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619e4cba913c042877487703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vatan Partisi'nden çözüm önerisi: Dolar yasaklansın Faik Öztürk pilates yaparsa... Canlı yayında ilginç anlar Eşine kızıp damdan atladı! Komşusu hayatını kurtardı CHP'li vekil ''Anneme küfür etti'' demişti... Bakan Soylu'dan yanıt Canlı yayında çılgına döndü: ''Kapat telefonu hadsiz'' Ankara'da ''AK Parti istifa'' sesleri yükseldi İstanbul'da iktidarı protesto edenlere polis müdahalesi Tuğba Ekinci'den Deniz Akkaya'ya olay soru: Biseksüel misin? AK Partili vekilin geçim tavsiyesine tepki yağdı! ''Eti gramla, meyveyi taneyle...''