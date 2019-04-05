Tehlikeli madde üreten fabrika alevlere teslim oldu
05 Nisan 2019 11:00
Tehlikeli madde üreten fabrika alevlere teslim oldu
Avustralya’nın Melbourne şehrinde tehlikeli madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. Avustralya’nın Melbourne şehrinin kuzeyinde tehlikeli madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangının günlerce sürebileceği uyarısı yapıldı. Yerel saatle sabah 06.40’da meydana gelen patlama sonrasında olay yerine gönderilen 100’den fazla itfaiyeci ateşle savaşında henüz başarılı olamadı. Fabrikanın...