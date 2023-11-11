Anasayfa Video Galeriler Gündem Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü 11 Kasım 2023 Cumartesi Saat: 11:45 Güncelleme: 11 Kasım 2023 Cumartesi 11:45 Asrın felaketinde en çok hasarın ve can kaybının yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yıkımı yapılan 8 katlı binanın yıkılması için iş makinesinin tek bir dokunuşu yetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654f3f2e9dd562120621d713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağlık Bakanı Koca’nın bu el hareketi büyük tepki çekti TEM Otoyolunda zincirleme kaza! Araç alev aldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza Uzungöl hayalet kasabaya dönüştü İncirlik Hava Üssü'nden tedirgin eden siren sesleri Antalya'da öldüren gasp intikamı! Bursa - İstanbul yolunda bitmeyen kuyruk Bağdat Caddesi'nde sabaha kadar süren 10 bin TL'lik nöbet İsrail askerleri, bir Filistinliyi canlı kalkan yaptı