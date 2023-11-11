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  4. Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü

Tek bir dokunuş yetti.. Dev bina toz yığınına dönüştü

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Asrın felaketinde en çok hasarın ve can kaybının yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yıkımı yapılan 8 katlı binanın yıkılması için iş makinesinin tek bir dokunuşu yetti.

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