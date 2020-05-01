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  3. 01 Mayıs 2020 17:20

Tek bir öksürükle virüsün nasıl yayıldığını gösteren video!

ABD’deki Purdue Üniversitesi’nden bilim insanları, tek bir öksürüğün uçakta yayılarak kaç kişiyi enfekte edebildiğini gösteren bir animasyon hazırladı.

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