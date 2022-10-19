Anasayfa Video Galeriler Gündem Tek kelimeyle dehşet: Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler Tek kelimeyle dehşet: Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler 19 Ekim 2022 Çarşamba Saat: 17:20 Güncelleme: 19 Ekim 2022 Çarşamba 17:20 Şanlıurfa’da iki aile arasındaki alacak verecek kavgası sonrası, olaydan haberi olmayan Cemil Ç. (53), pamuk suladığı tarlada öldüresiye dövüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635007a743e5b02a2c3cc1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya şampiyonasında bayrak gerginliği Karamollaoğlu'ndan canlı yayında U dönüşü! Gerçeği reklam arasında öğrendi Dilenci 'Banker Arif'in üzerinden çıkan para herkesi şoke etti: Sadece 3 saatte topladı Eşine mesaj atan güvenlik görevlisini evire çevire dövdü: O anlar saniye saniye kamerada Burun buruna geldiği ayıyı tekme tokat dövdü! Hayranları şokta! Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti Duran Kalkan'ın görevlendirdiği terörist havalimanında yakalandı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: ''8 saati milletimize açıkla'' Acemi motosikletli ortalığı birbirine kattı