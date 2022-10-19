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Tek kelimeyle dehşet: Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler

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Şanlıurfa’da iki aile arasındaki alacak verecek kavgası sonrası, olaydan haberi olmayan Cemil Ç. (53), pamuk suladığı tarlada öldüresiye dövüldü.

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