Anasayfa Video Galeriler Gündem Tek kelimeyle iğrenç: Yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı Tek kelimeyle iğrenç: Yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı 26 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 20:45 Pakistan'da TikTok videosu çeken bir kadın kıyafetlerini yırtan kalabalık tarafından cinsel istismara uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6127d33f9bdb3d1d3f305703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve... Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge! Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük'ten veli ve öğrencilere kritik uyarı Defne Samyeli'nin kırbaçlı ve yarı çıplak erkeklerle klibine ateş püskürdü Metrobüs yankesicisinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi Karantinada olmaları gerekirken, bakın nerede yakalandılar