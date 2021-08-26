  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tek kelimeyle iğrenç: Yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı

Tek kelimeyle iğrenç: Yüzlerce erkeğin saldırısına uğradı

Pakistan'da TikTok videosu çeken bir kadın kıyafetlerini yırtan kalabalık tarafından cinsel istismara uğradı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve...
Cenazesine katılamamıştı... Böyle veda etti
Ankara'da bir garip olay! Mahalleli ''aslanlara'' savaş açtı
Anneler babalar dikkat! TikTok'ta yine ''faciaya davet çıkaracak'' bir challenge!
Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü
Tüketiciler Derneği Başkanı Küçük'ten veli ve öğrencilere kritik uyarı
Defne Samyeli'nin kırbaçlı ve yarı çıplak erkeklerle klibine ateş püskürdü
Metrobüs yankesicisinin üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi
Karantinada olmaları gerekirken, bakın nerede yakalandılar