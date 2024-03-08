Anasayfa Video Galeriler Gündem Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! 08 Mart 2024 Cuma Saat: 11:26 "Görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" vaadiyle 23 ilde 18 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 zanlı yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65eacb9846e395aa95033ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şüpheli ölüm: 3 çocuk annesi kadın ölü bulundu Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı ''TCG Nusret'' 109 yıl sonra aynı rotada İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada Adliyede skandal! Nezaretten kelepçeli kaçış kamerada Bir suç örgütü daha çökertildi; çok sayıda gözaltı var İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'' Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi