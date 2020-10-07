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  3. 07 Ekim 2020 11:20

Tek sözüyle maske taktıran genç sosyal medyayı salladı

Otobüste maskesini çenesine takan bir vatandaş, yanında oturan gencin ''Ben koronayım burnunu kapat istersen'' uyarısıyla paniğe kapılarak maskesini düzeltti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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