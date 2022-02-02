Anasayfa Video Galeriler Gündem Tek tek anlattı: Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun.... Tek tek anlattı: Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun.... 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 22:40 İstanbul Ziraat Odası Başkanı Osman Demir, canlı yayında sebze ve meyvede yapılan vurgunu böyle anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fade45e9f2503ab3289e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'nun büyükelçilerle görüşmesiyle ilgili olay yorum Üreticide 2.5 lira, markette bakın ne kadar? Sebze ve meyvede büyük vurgun Tarihte bir ilk olabilir: Tüm dünya bu at yarışını konuşuyor! Yemek Sepeti kuryeleri eylemde 2022'nin ilk ihracat rakamları açıklandı Ünlü modelin içinde olduğu taksi denize uçtu; yüzerek kurtulabildi! Bir kadın cinayeti daha! Kocası olacak cani katletti! Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü