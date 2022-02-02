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  4. Tek tek anlattı: Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun....

Tek tek anlattı: Sebze ve meyve fiyatlarında büyük vurgun....

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Osman Demir, canlı yayında sebze ve meyvede yapılan vurgunu böyle anlattı.

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