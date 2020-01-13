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  3. 13 Ocak 2020 10:55

Tek teker magandasının kaza anı kask kamerasında!

Sarıyer'de, tek teker giderek hız yapan iki motosikletli birbirleriyle çarpışarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu motosikletin biri savrularak yere düşerken, kaza anı kask kamerasınca saniye saniye yansıdı.

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