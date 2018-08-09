Tek tekerlek üzerindeyken Acun Ilıcalı’ya yakalandı
09 Ağustos 2018 09:25
Tek tekerlek üzerindeyken Acun Ilıcalı’ya yakalandı
İstanbul Eyüpsultan’da süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli genç, lüks otomobiliyle seyir halinde olan Acun Ilıcalı’yla karşılaştı. Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda önceki gün saat 19.00 sıralarında seyir halinde olan motosikletli genç, trafikte akan araçların arasında tehlikeli bir şov gerçekleştirdi. Süratli bir şeklide giderken motorun tek tekerleğini...