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  3. 09 Ağustos 2018 09:25

Tek tekerlek üzerindeyken Acun Ilıcalı’ya yakalandı

İstanbul Eyüpsultan’da süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giden motosikletli genç, lüks otomobiliyle seyir halinde olan Acun Ilıcalı’yla karşılaştı. Eyüpsultan Hasdal - Kemerburgaz yolunda önceki gün saat 19.00 sıralarında seyir halinde olan motosikletli genç, trafikte akan araçların arasında tehlikeli bir şov gerçekleştirdi. Süratli bir şeklide giderken motorun tek tekerleğini...

Bilgin Pro
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