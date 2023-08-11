Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu

İnternet dolandırıcıların son kurbanı 50 yaşındaki hemşire emeklisi bir kadın oldu... İnternette gördüğü bir reklama aldanan kadın tek bir tıklamayla yaklaşık 340 bin TL'sinden oldu...

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