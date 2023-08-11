Anasayfa Video Galeriler Gündem Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu 11 Ağustos 2023 Cuma Saat: 12:35 Güncelleme: 11 Ağustos 2023 Cuma 12:35 İnternet dolandırıcıların son kurbanı 50 yaşındaki hemşire emeklisi bir kadın oldu... İnternette gördüğü bir reklama aldanan kadın tek bir tıklamayla yaklaşık 340 bin TL'sinden oldu... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d600e40cda414e1f37c603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar! Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı İstanbul'un cenneti cehenneme döndü! Hayati uyarı geldi İlk siviller Uzay'da... 45 dakikada uzaya çıktılar! Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı İstanbul'da fabrika yangını Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü