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  4. Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu

Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu

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İnternet dolandırıcıların son kurbanı 50 yaşındaki hemşire emeklisi bir kadın oldu... İnternette gördüğü bir reklama aldanan kadın tek bir tıklamayla yaklaşık 340 bin TL'sinden oldu...

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