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  4. Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel bayisinde, olaydan yaklaşık 2.5 ay önce de kavga yaşandığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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