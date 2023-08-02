Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel bayisinde, olaydan yaklaşık 2.5 ay önce de kavga yaşandığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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