Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı Tekel bayisinde daha önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı 02 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 10:06 Güncelleme: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:06 İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel bayisinde, olaydan yaklaşık 2.5 ay önce de kavga yaşandığı ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ca0093f0e1b75421322b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 yıldızlı otelde pes dedirten olay! Ne bulduysa odasına götürmüş Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı İnanılmaz anlar! Gökkuşağına yıldırım çarptı! İstanbul'da otobüste akıl almaz tartışma kamerada CHP'nin ilk belediye başkan adayı belli oldu Türkiye'de vaşak popülasyonu artıyor: Yavrularıyla birlikte görüntülendi Canlı yayında çok konuşulacak İmamoğlu iddiası Şehir magandaları iş başında! Ambulansın önünü kesip saldırdılar Bursa'da 10 fabrika alevler içinde kaldı