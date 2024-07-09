  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği

Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği

Ankara'da bir tekel bayisine elinde tüfekle giren bir kişi esnafı tehdit edip sigara alıp dükkanı terk ettikten sonra sahte kimlikle yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Van'da sel: Evler sular altına kaldı
Van'da sel: Evler sular altına kaldı
19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var
19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var
Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti
Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti
Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı
Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı
Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi
Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi
Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi
Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi
Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var''
Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var''
Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı
Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı
İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar
İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar