Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği Tekel bayisinde tüfekli müşteri paniği 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 08:01 Ankara'da bir tekel bayisine elinde tüfekle giren bir kişi esnafı tehdit edip sigara alıp dükkanı terk ettikten sonra sahte kimlikle yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668cc424148e067abe023493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da sel: Evler sular altına kaldı 19 ilde operasyon: Onlarca gözaltı var Kadınlar plajı karıştı: 8 kadın bir olup kadın görevliyi hastanelik etti Önce evini yakmaya ardından da intihara kalkıştı Yine bir asansör faciası: Bir kadın korkunç bir şekilde can verdi Türkiye’nin yerli uydusu Türksat 6A uzayda, ilk sinyal geldi Kılıçdaroğlu geri döndü: ''Sitemim var'' Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar