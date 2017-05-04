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  3. 04 Mayıs 2017 15:20

Tekeri patlayan TIR otomobili biçti: 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde tekerleği patlayan TIR, kontrolden çıkarak aynı istikamette giden bir otomobili altına aldı. Tır, otomobili biçerken otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

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