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  3. 27 Mart 2020 19:35

Tekerlekli sandalyenin çalınma anı kamerada !

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çay bahçesinin önünden, tekerlekli sandalyenin çalınması iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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